Тіла загиблих британських волонтерів Ендрю Бегшоу та Кріса Паррі та передали Україні

28-річний Паррі та 47-річний Бегшоу потрапили під снаряд, коли намагалися допомогти жінці похилого віку, інформує ZN.ua.

Тіла загиблих британських волонтерів Ендрю Бегшоу та Кріса Паррі та передали Україні
© BBC

Тіла двох британських волонтерів, загиблих на сході України в січні, були знайдені в рамках обміну полоненими з Росією. Тіла 28-річного Кріса Паррі та 47-річного Ендрю Бегшоу повернуто в Україну. Наразі невідомо, коли тіла чоловіків передадуть співробітникам британського посольства для відправлення додому, пише BBC.


Оксана Коваль, ZN.ua





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