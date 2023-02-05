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2023-02-05
Тіла загиблих британських волонтерів Ендрю Бегшоу та Кріса Паррі та передали Україні
28-річний Паррі та 47-річний Бегшоу потрапили під снаряд, коли намагалися допомогти жінці похилого віку, інформує
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Тіла двох британських волонтерів, загиблих на сході України в січні, були знайдені в рамках обміну полоненими з Росією. Тіла 28-річного Кріса Паррі та 47-річного Ендрю Бегшоу повернуто в Україну. Наразі невідомо, коли тіла чоловіків передадуть співробітникам британського посольства для відправлення додому, пише
Оксана Коваль, ZN.ua