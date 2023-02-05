Тіла загиблих британських волонтерів Ендрю Бегшоу та Кріса Паррі та передали Україні

Тіла двох британських волонтерів, загиблих на сході України в січні, були знайдені в рамках обміну полоненими з Росією. Тіла 28-річного Кріса Паррі та 47-річного Ендрю Бегшоу повернуто в Україну. Наразі невідомо, коли тіла чоловіків передадуть співробітникам британського посольства для відправлення додому, пише BBC .