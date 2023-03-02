Україні передали розвідувальні вежі SurveilSPIRE

Німецький концерн Rheinmetall, за дорученням уряду Німеччини, відправив Україні в рамках нового пакету військової допомоги автоматизовані розвідувальні системи SurveilSPIRE. Про це повідомила прес-служба Rheinmetall AG.

Скільки Україна отримає таких сучасних розвідувальних систем – не уточнюється. Також не відома сума контракту. У цьому проекті Rheinmetall співпрацює з естонською компанією DefSecIntel, яка займається випуском розвідувальних систем SurveilSPIRE.

Що являє собою SurveilSPIRE? Як ці комплекси використовуватимуться в Україні?

SurveilSPIRE – це вежа спостереження з обладнанням для відеоспостереження вдень та вночі. У комплекс входять міні-дрони з автопілотом та системи управління. Вежі спостереження можуть бути встановлені на трейлерах (причепах) та оперативно доставлені вантажівками (або пікапами, позашляховиками) у місце призначення. Для складання такої розвідувальної вежі потрібно лише 3 людини. Чому так мало? Тому що у цьому комплексі все автоматизовано. Втручання людини мінімальне.

Розвідувальний комплекс включає бездротові канали зв'язку (4G і Starlink Ілона Маска) для передачі відео на мобільний командний пункт. Джерело живлення – сонячні панелі. Безпілотні літальні апарати здійснюють обліт заданої території та передають інформацію до командного пункту. У разі виявлення загрози оператор комплексу вживає відповідних заходів.

Але "головна зброя" такої вежі не дрони, а камера денного та нічного бачення, яка розташовується на вершині. Ця камера може виявляти ціль на відстані до 30 кілометрів. Тобто, якщо за допомогою камери оператор помітить щось підозріле, то він на ту ділянку направить дрони, щоб вони з'ясували все в подробицях.

Таким чином, ці супервежі призначаються для охорони місцевості, своєчасного виявлення противника, ворожих диверсійно-розвідувальних груп, порушників державного кордону.

В Україні вежі SurveilSPIRE найімовірніше використовуватимуть на державному кордоні. Державний кордон нашої країни дуже великий. Для його охорони потрібно багато людей. А SurveilSPIRE вимагають мінімальної кількості персоналу. Мабуть, їх встановлять на кордоні з Білоруссю, в якій досі перебуває значне угруповання російських військ, яке загрожує Києву.

Розвідувальні системи SurveilSPIRE використовуються у країнах Прибалтики, а також у Румунії та Грузії. Відгуки позитивні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Rheinmetall на замовлення уряду Німеччини передасть Україні зенітно-ракетні комплекси Skynex.