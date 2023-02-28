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2023-02-28
Грузії передали звернення-демарш ЄС щодо Саакашвілі
Звернення передав посол ЄС у Грузії.
© Скріншот ZN.UA
Посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський передав міністру юстиції Грузії спеціальне офіційне звернення ЄС у форматі демаршу,
За словами дипломата, із цим демаршем погодилися у Брюсселі всі 27 держав-членів Євросоюзу, включаючи Угорщину, яка раніше блокувала звернення.
«Разом із послом Швеції, який представляє країну, що головує в Євросоюзі, ми передали офіційний демарш міністру юстиції. Демарш стосується колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Ми дуже стурбовані повідомленнями про погіршення його здоров'я. Дуже важливо те, що всі 27 держав-членів Євросоюзу згодні з цим демаршем», - зазначив посол ЄС.
Микита Ткаченко, ZN.ua