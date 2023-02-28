Грузії передали звернення-демарш ЄС щодо Саакашвілі

Звернення передав посол ЄС у Грузії.

Грузії передали звернення-демарш ЄС щодо Саакашвілі
© Скріншот ZN.UA

Посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський передав міністру юстиції Грузії спеціальне офіційне звернення ЄС у форматі демаршу, повідомляє видання «Новини-Грузія».

За словами дипломата, із цим демаршем погодилися у Брюсселі всі 27 держав-членів Євросоюзу, включаючи Угорщину, яка раніше блокувала звернення.

«Разом із послом Швеції, який представляє країну, що головує в Євросоюзі, ми передали офіційний демарш міністру юстиції. Демарш стосується колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Ми дуже стурбовані повідомленнями про погіршення його здоров'я. Дуже важливо те, що всі 27 держав-членів Євросоюзу згодні з цим демаршем», - зазначив посол ЄС.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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