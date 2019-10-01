"Укроборонпром" подписал контракт об аудите с Baker Tilly Ukraine

Ранее сообщалось, что компания "Бейкер Тилли Украина" выиграла тендер на проведение аудита государственного концерна "Укроборонпром" за 29,336 млн гривен.
Консолидированный аудит "Укроборонпрома" не проводился еще ни разу. Международные аудиты проводились только в отдельных предприятиях-участниках концерна. Например, та же Baker Tilly проводила аудит "Укрспецэкспорта".
Процесс поиска аудитора для "Укроборонпрома" продолжается с 2017 года и был разблокирован летом 2019 года, после назначения нового набсовета концерна. Тендерную комиссию по отбору аудитора возглавил Айварас Абромавичус, в то время - председатель набсовета. Сейчас он гендиректор концерна.