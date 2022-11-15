Grain From Ukraine: Зеленський запропонував розширити "зернову угоду" на два порти й закликав G19 долучитися до неї

В рамках цього проєкту перше судно відправляється в Ефіопію. Йдеться про 27 тисяч тонн пшениці, з допомогою яких на рік вийде забезпечити 100 тисяч людей, інформує ZN.ua.

Президент України Володимир Зеленський закликав учасників саміту G19 (а саме так він назвав його, очевидно, маючи на увазі, що країні-агресору Росії не місце серед провідних держав світу), приєднатися до реалізації "зернової угоди".

"Завдяки потужній участі ООН, Туреччини та інших партнерів ми показали, як співпраця кількох може повернути продовольчу безпеку багатьом, - зазначив президент під час свого виступу. - Я вважаю, що наша експортна зернова ініціатива заслуговує на безстрокове продовження – незалежно від того, коли закінчиться війна".

Він розповів, що з липня Україна морським шляхом експортувала 10 мільйонів тонн продовольства. Та наша держава має можливість збільшити цю цифру ще на мільйони тонн щомісяця.

"Для цього я пропоную розширити експортну зернову ініціативу на інші наші порти – зокрема на порти Миколаїв та "Ольвія" у Миколаївській області", - сказав він.

Тож президент закликав учасників саміту долучитися до ініціативи, яка допоможе забезпечувати продовольством найбідніших.

"Цю ініціативу – Grain From Ukraine – вже нами розпочато. І перше судно Nord Vind виходить в Ефіопію, на борту 27 тисяч тонн пшениці. Це обсяг продовольства для майже 100 тисяч людей на рік", - розповів він.

Загалом Україна цього року може експортувати ще 45 мільйонів тонн продовольства.

"І нехай істотна частина буде спрямована тим, хто страждає найбільше. Кожна країна може приєднатися з конкретним внеском та стати творцем перемоги над голодом та продовольчою кризою", - сказав президент України.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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