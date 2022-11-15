Grain From Ukraine: Зеленський запропонував розширити "зернову угоду" на два порти й закликав G19 долучитися до неї

Президент України Володимир Зеленський закликав учасників саміту G19 (а саме так він назвав його, очевидно, маючи на увазі, що країні-агресору Росії не місце серед провідних держав світу), приєднатися до реалізації "зернової угоди".

"Завдяки потужній участі ООН , Туреччини та інших партнерів ми показали, як співпраця кількох може повернути продовольчу безпеку багатьом, - зазначив президент під час свого виступу. - Я вважаю, що наша експортна зернова ініціатива заслуговує на безстрокове продовження – незалежно від того, коли закінчиться війна".

Він розповів, що з липня Україна морським шляхом експортувала 10 мільйонів тонн продовольства. Та наша держава має можливість збільшити цю цифру ще на мільйони тонн щомісяця.

"Для цього я пропоную розширити експортну зернову ініціативу на інші наші порти – зокрема на порти Миколаїв та "Ольвія" у Миколаївській області", - сказав він.

Тож президент закликав учасників саміту долучитися до ініціативи, яка допоможе забезпечувати продовольством найбідніших.

"Цю ініціативу – Grain From Ukraine – вже нами розпочато. І перше судно Nord Vind виходить в Ефіопію, на борту 27 тисяч тонн пшениці. Це обсяг продовольства для майже 100 тисяч людей на рік", - розповів він.

Загалом Україна цього року може експортувати ще 45 мільйонів тонн продовольства.

"І нехай істотна частина буде спрямована тим, хто страждає найбільше. Кожна країна може приєднатися з конкретним внеском та стати творцем перемоги над голодом та продовольчою кризою", - сказав президент України.