В Норвегии заметили роSSийский спецназ, - СМИ

Норвежским властям известно, что роSSийские бойцы действуют на их земле.

В Норвегии заметили роSSийский спецназ, - СМИ
Фото: Аldrimer

На метериковой части Норвегии, а также на принадлежащем ей архипелаге Шпицберген заметили роSSийский спецназ. Об этом сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на норвежское издание AldriMer.

По данным норвежского издания, спецназовцы проводили разведку местности и изучали ключевые объекты инфраструктуры. Для их развертывания была использована как минимум одна специальная подлодка типа П-650 «Малый», предназначенная для выполнения секретных задач.

Отмечается, что снимки с самолетов-разведчиков, доказывающие роSSийское присутствие, Норвегии предоставили США.

Появление военных на территории Норвегии связывают с учениями, которые РФ проводит в Баренцевом море. Однако на материковой части Норвегии роSSийские спецназовцы действуют под видом штатских. Продолжаются ли секретные операции в данный момент, неизвестно.

Официально Москва и Осло информацию норвежских СМИ не комментировали. Источник норвежского издания, который «занимает центральное место в правительственном аппарате Норвегии» отметил, что норвежским властям известно, что роSSийские бойцы действуют на норвежской земле.

Напомним, 26 сентября в Америке расширили санкции против РФ. В частности, они ввели санкции против граждан РФ, кораблей и компании Maritime Assistance LLC.

В США считают, что Компания Maritime Assistance LLC является подставной компанией предприятия "Совфрахт". Штаты обвиняют "эту компанию в том, что она организовала заговор с целью уклонения от санкций для осуществления платежей и содействия осуществлению поставки авиатоплива роSSийским военным, которые воюют в Сирии, поддерживая президента Башара Асада.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)
Активисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство ГандзюкАктивисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство Гандзюк
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего ЯраВокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
Герус заявил о вредности блокады роSSийского угля людьми СеменченкоГерус заявил о вредности блокады роSSийского угля людьми Семенченко
Украина закупила в Чехии б/у самоходные гаубицы "Гвоздика"Украина закупила в Чехии б/у самоходные гаубицы "Гвоздика"
Блок рекламы


Похожие новости
Премьер Норвегии подарила Зеленскому футбольный мяч с "Целями устойчивого развития"Премьер Норвегии подарила Зеленскому футбольный мяч с "Целями устойчивого развития"
В Турции взорвали автобус со спецназом, пострадало 5 человекВ Турции взорвали автобус со спецназом, пострадало 5 человек
Порошенко: роспуск ЦИК отбрасывает Украину в роSSийский стиль проведения выборовПорошенко: роспуск ЦИК отбрасывает Украину в роSSийский стиль проведения выборов
РоSSийский омбудсмен предложила Украине соглашение о паритетном прекращении преследованияРоSSийский омбудсмен предложила Украине соглашение о паритетном прекращении преследования
РоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИРоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИ
РоSSийский танкист "ЛНР" во второй раз получил 15 лет тюрьмыРоSSийский танкист "ЛНР" во второй раз получил 15 лет тюрьмы
На свадьбе в Сен-Тропе, кроме Богдана, заметили скандального застройщика ВавришаНа свадьбе в Сен-Тропе, кроме Богдана, заметили скандального застройщика Вавриша
РоSSийский омбудсмен Москалькова прибыла в КиевРоSSийский омбудсмен Москалькова прибыла в Киев
В Николаеве ГБР со спецназом задержали оперуполномоченного СБУ, который избил мужчину в кафеВ Николаеве ГБР со спецназом задержали оперуполномоченного СБУ, который избил мужчину в кафе
РоSSийский активист Бахолдин, осужденный за участие в "Правом секторе", вышел на свободуРоSSийский активист Бахолдин, осужденный за участие в "Правом секторе", вышел на свободу
Последние новости
Подгружаем последние новости