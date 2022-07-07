Спецоперація "Зміїний": подробиці дій українського спецназу та фото

У Мережі з'явилися фото з острова Зміїний після того, як звідти пішли російські окупанти.

Про це повідомило у Telegram Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України, інформує Апостроф .

У ніч проти 7 липня до острова підпливли бійці 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого. Вони обстежили прибережну зону на наявність протичовнових та протидесантних мін за допомогою спеціального обладнання, після чого дали сигнал основній групі.

Першими на острів зійшли інженери, що розчищали прохід від мінних загороджень та пасток для решти групи. Під час операції бійці встановили прапори України та 73-го центру.

Коли наші воїни виконували завдання, російські кораблі стали маневрувати у напрямку Зміїного. Виконавши завдання, зведена група залишила острів, а потім росіяни завдали ракетного удару по Зміїному, потрапивши в пірс.

Проте група українських воїнів у повному складі неушкодженою повернулася на базу.