Спецоперація "Зміїний": подробиці дій українського спецназу та фото

У Мережі з'явилися фото з острова Зміїний після того, як звідти пішли російські окупанти.

Про це повідомило у Telegram Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України, інформує Апостроф.

У ніч проти 7 липня до острова підпливли бійці 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого. Вони обстежили прибережну зону на наявність протичовнових та протидесантних мін за допомогою спеціального обладнання, після чого дали сигнал основній групі.

Першими на острів зійшли інженери, що розчищали прохід від мінних загороджень та пасток для решти групи. Під час операції бійці встановили прапори України та 73-го центру.

Коли наші воїни виконували завдання, російські кораблі стали маневрувати у напрямку Зміїного. Виконавши завдання, зведена група залишила острів, а потім росіяни завдали ракетного удару по Зміїному, потрапивши в пірс.

Проте група українських воїнів у повному складі неушкодженою повернулася на базу.


Євген Устименко, Апостроф





Интересные новости
Литва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дніЛитва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дні
Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”
У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"
Військової допомоги для України все ще недостатньо — ДаніловВійськової допомоги для України все ще недостатньо — Данілов
Російську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарніРосійську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарні
Блок рекламы


Похожие новости
Знову "недопалок"? У Донецьку вкотре вибухнули склади із пальним окупантів, фото та відеоЗнову "недопалок"? У Донецьку вкотре вибухнули склади із пальним окупантів, фото та відео
Партизани Сєвєродонецька передали полум'яний "привіт" Кадирову: фотофактПартизани Сєвєродонецька передали полум'яний "привіт" Кадирову: фотофакт
Бліндажі та спалена техніка: з'явилися перші фото з острова Зміїний після втечі росіянБліндажі та спалена техніка: з'явилися перші фото з острова Зміїний після втечі росіян
Начальник складу вкрав велику партію продуктів для ЗСУ: подробиці схемиНачальник складу вкрав велику партію продуктів для ЗСУ: подробиці схеми
"Припиніть забирати життя!": білоруські матері влаштували проникливу антивоєнну акцію, фото"Припиніть забирати життя!": білоруські матері влаштували проникливу антивоєнну акцію, фото
У Росії неподалік українського кордону зі стріляниною напали на військову частину: відеоУ Росії неподалік українського кордону зі стріляниною напали на військову частину: відео
А з під'їзду можна вийти? Соцмережі вибухнули фотожабами на тему заборони чоловікам залишати свої областіА з під'їзду можна вийти? Соцмережі вибухнули фотожабами на тему заборони чоловікам залишати свої області
Чекаємо на денацифікацію: мережі повеселило фото Лаврова зі свастикою в МонголіїЧекаємо на денацифікацію: мережі повеселило фото Лаврова зі свастикою в Монголії
Окупанти готуються бігти з Херсона зі вкраденими пралками, холодильниками та меблями: фотофактОкупанти готуються бігти з Херсона зі вкраденими пралками, холодильниками та меблями: фотофакт
Чи потрібна довідка для виїзду військовозобов'язаних з місця проживання: усі подробиціЧи потрібна довідка для виїзду військовозобов'язаних з місця проживання: усі подробиці
Последние новости
Подгружаем последние новости