Купи сміття та згоріла техніка: що залишилося від "спецназу" рф у Куп'янську, відео
На Харківщині поліцейські виявили чергове «лігво» російських загарбників.
Як повідомила Нацполіція, у приміщенні автотранспортного підприємства армія росії облаштувала командний пункт та казарми.
Тут базувався російський спецназ.
Від «елітного» підрозділу в Куп'янську залишився спалений бійцями ЗСУ броньований автомобіль, залишки обгорілої техніки та купи сміття окупантів.
Нині тут працюють слідчі та криміналісти поліції.
Відео з місця можна побачити тут .
Раніше повідомлялося, що війська Росії обстріляли з Градів, Ураганів і важкої артилерії Дніпропетровську область.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.
«Росіяни всю ніч тероризували Нікопольщину… Били з Градів, Ураганів та важкої артилерії за трьома громадами – Нікопольською, Марганецькою та Червоногригорівською», – написав Резніченко у соцмережах. Відомо, що двох людей поранено - 35-річного чоловіка та 42-річну жінку. Обидва перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.