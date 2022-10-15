Купи сміття та згоріла техніка: що залишилося від "спецназу" рф у Куп'янську, відео

Купи сміття та згоріла техніка: що залишилося від "спецназу" рф у Куп'янську, відео

На Харківщині поліцейські виявили чергове «лігво» російських загарбників.

Як повідомила Нацполіція, у приміщенні автотранспортного підприємства армія росії облаштувала командний пункт та казарми.

Тут базувався російський спецназ.

Від «елітного» підрозділу в Куп'янську залишився спалений бійцями ЗСУ броньований автомобіль, залишки обгорілої техніки та купи сміття окупантів.

Нині тут працюють слідчі та криміналісти поліції.

Відео з місця можна побачити тут .

Раніше повідомлялося, що війська Росії обстріляли з Градів, Ураганів і важкої артилерії Дніпропетровську область.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.

«Росіяни всю ніч тероризували Нікопольщину… Били з Градів, Ураганів та важкої артилерії за трьома громадами – Нікопольською, Марганецькою та Червоногригорівською», – написав Резніченко у соцмережах. Відомо, що двох людей поранено - 35-річного чоловіка та 42-річну жінку. Обидва перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.


Юлия Руденко, politeka.net





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