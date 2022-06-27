Український спецназ працює у глибокому російському тилу — The Times
Росіяни не спроможні збагнути, як це стається.
Підрозділ українських Сил спеціальних операцій виконує диверсійні завдання на території Російської Федерації, зокрема знищує склади боєприпасів і сховищ нафти. Про це
Журналісти зробили висновок, що вибухи на складах зброї й нафтобазах в РФ радше за все пов’язані з діями українського спецназу, інформує
За інформацією видання, українські гелікоптери пізно вночі летять низько над землею і доставляють бійців українського спецназу на територію Росії. У цих операціях задіяні військовослужбовці 10 загону спеціального призначення під назвою "Шаман", що мають навички із здійснення диверсійно-розвідувальних операцій у тилу противника.