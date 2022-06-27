Український спецназ працює у глибокому російському тилу — The Times

Підрозділ українських Сил спеціальних операцій виконує диверсійні завдання на території Російської Федерації, зокрема знищує склади боєприпасів і сховищ нафти. Про це повідомляє The Times з посиланням на коментарі неназваного офіцера української розвідки й двох 25-річних сержантів підрозділу ССО з позивними "Двадцять Другий" і "Красень".

Журналісти зробили висновок, що вибухи на складах зброї й нафтобазах в РФ радше за все пов’язані з діями українського спецназу, інформує ZN.ua .

За інформацією видання, українські гелікоптери пізно вночі летять низько над землею і доставляють бійців українського спецназу на територію Росії. У цих операціях задіяні військовослужбовці 10 загону спеціального призначення під назвою "Шаман", що мають навички із здійснення диверсійно-розвідувальних операцій у тилу противника.