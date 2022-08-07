Вбивав у Сирії, а загинув в Україні: ЗСУ знищили підполковника спецназу ФСБ

У ході збройної агресії проти України загинув співробітник Федеральної служби безпеки Росії підполковник Микола Горбань, інформує Апостроф.

Про це повідомила в Telegram російська служба "Радіо Свобода".

На момент загибелі Горбань служив у Центрі спеціального призначення ФСБ, був начальником 4 відділення 1 відділу Управління спеціальних операцій. Зазначається, що він загинув 2 серпня.

При цьому з некрологу не ясно, в якому управлінні служив загиблий - "Альфа", "Вимпел" або "К" ("Кавказ"). Натомість відомо, що він воював у Сирії і був нагороджений орденом Мужності та медаллю "За відвагу".

У Горбаня залишилися дружина та троє синів. Йому на момент загибелі було 36 років.


Євген Устименко, Апостроф





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