"Марионетки" Москвы пытались сорвать совещание ОБСЕ в Варшаве, - постпред Украины

Национальные делегации стран ОБСЕ "прочитали эту тактику РоSSии и сплотились вокруг Украины”.

РоSSия использовала марионеточные организации на совещании Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве, дестабилизируя ее работу и пытаясь переложить ответственность за свои преступления на других.

Об этом заявил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, передает Укринформ.

"У нас с самого начала совещания были опасения, что будут происходить эти вещи: РоSSия использовала так называемые Gongos - карманные марионеточные неправительственные организации - с целью внесения дезорганизации в работу БДИПЧ, перекладывания ответственности на других, отвлечение внимания от своих проблем", - заявил Цимбалюк.

Однако, как отметил постпред Украины при международных организациях, попытки РоSSии осуществлять фальшивые, неполные, селективные выступления привели к тому, что Украина оказалась в неловком положении, а национальные делегации стран ОБСЕ "прочитали эту тактику РоSSии и сплотились вокруг Украины”.

"Во время заключительного заседания все делегации, возможно, кроме азиатских стран, отметили проблемы, которые существуют в РоSSийской Федерации со свободой собраний, правами человека. Мы благодарны партнерам, что они не забывают о нас и поддерживают вопрос прав человека на временно оккупированных территориях в Крыму, на Донбассе, что этот вопрос не остается в стороне, а находится в центре внимания”, - констатировал украинский дипломат.

В то же время он отметил, что в условиях, когда РоSSия прибегает к хитрости и привозит на совещание ОБСЕ своих марионеток, мешая работе БДИПЧ, в работе организации нужно начать дискуссию об изменении правил участия в совещании.

Цимбалюк выразил надежду, что в следующем году будут усовершенствованы правила участия в ежегодной варшавской БДИПЧ ОБСЕ .

В течение двух недель работы совещания ОБСЕ в Варшаве на ней выступило значительное количество так называемых представителей неправительственных организаций из РоSSии. Однако, подавляющее большинство из них акцентировали внимание не на ситуации с нарушениями свобод в РоSSии, а говорили о ситуации в Украине, странах Балтии или Запада.