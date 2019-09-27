НАБУ допросило Порошенко по делу о коррупции в "Центрэнерго"

Национальное антикоррупционное бюро допросило бывшего президента Петра Порошенко по делу о коррупции в "Центрэнерго" и облэнерго.

Об этом сообщил специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, передают "Українські Новини".

"Он был на допросе", - сказал он.

Холодницкий уточнил, что допрос состоялся 23 сентября. Других подробностей он не сообщил.

По данным источников "УН" в НАБУ, допрос касался дела о коррупции в "Центрэнерго" и дела о нанесении 1,4 млрд гривен ущерба государственным облэнерго.

Напомним, 19 августа суд закрыл дело о банкротстве "Центрэнерго", удовлетворив ходатайство Фонда государственного имущества. Производство было открыто в феврале 2004 года и длилось 15 лет.

В состав "Центрэнерго" входят 3 ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины.

На ТЭС компании установлены 23 энергоблока мощностью от 175 до 800 МВт, из которых 18 блоков - угольные, а 5 предназначены для использования газомазутного топлива.

78,289% акций компаний принадлежит государству в лице Фонда государственного имущества.