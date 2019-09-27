Переговоры с МВФ продолжатся через две недели в Вашингтоне

Ближайшее время посвятят оттачиванию формулировок нового меморандума.

Переговоры с МВФ продолжатся через две недели в Вашингтоне
Фото: Макс Требухов

Следующий этап предметных переговоров по финансированию Украины Международным валютным фондом пройдет через две недели в Вашингтоне на ежегодном собрании стран-членов МВФ, пишет LIGA.net.

Об этом журналистам сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в кулуарах Украинского финансового форума.

"Думаю, к тому моменту мы сможем отточить формулировки готовящегося меморандума и обсудить программу детально, поскольку в Вашингтоне будут присутствовать все ключевые участники переговоров", - отметила Рожкова.

Она подтвердила, что МВФ сохраняет жесткую позицию относительно возврата Приватбанка экс-собственникам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Остальные позиции нового меморандума перекликаются с прошлыми договоренностями сторон.

"И Приватбанк, и независимость НБУ – эти вещи звучали и в прошлым меморандумах. Хочу подчеркнуть, что заявление МВФ относительно затрат государства, связанных с реструктуризированными или ликвидированными банками, касается не только Приватбанка, но и других крупных банков-банкротов, к собственникам которых у государства есть большие вопросы", - сказала Рожкова.

По ее словам, в НБУ, как и в Кабмине, по-прежнему надеются, что Украина сможет договориться с МВФ до конца этого года.

Министр финансов Оксана Маркарова в свою очередь заявила, что за две недели работы миссии МВФ удалось продвинуться дальше, чем можно было ожидать.

"Переговоры для достижения так называемого staff level agreement - договоренности на экспертном уровне с МВФ для начала новой программы сотрудничества для Украины - будут продолжаться в течение следующих нескольких недель", - цитирует Маркарову пресс-служба министерства.

Напомним, что 26 сентября миссия МВФ покинула Украину без конкретных результатов после двухнедельных переговоров.

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