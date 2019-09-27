В НАБУ заявили, что не расследовали деятельность Burisma в период работы там Хантера Байдена

Бюро расследует два дела в отношении бывшего министра экологии и природных ресурсов Злочевского.

В НАБУ заявили, что не расследовали деятельность Burisma в период работы там Хантера Байдена
Николай Злочевский
Фото: skelet-info.org

Национальное антикоррупционное бюро не расследует никаких уголовных производств в отношении группы компаний Burisma в период работы там сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в фейсбуке.

В Бюро подчеркнули, что расследует два дела в отношении бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

"НАБУ расследует уголовное производство по факту совершения неправомерных действий чиновниками Минэкологии времен президента Виктора Януковича при выдаче специальных разрешений на пользование недрами ряде предприятий, учредителем которых является Burisma Limited, а конечным бенефициарным владельцем - эксминистр экологии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что события которые расследуют детективы НАБУ по этому делу, охватывают период 2010-2012 годов.

"Изменения, произошедшие в составе правления компании Burisma Limited, которые сейчас стали объектом внимания международного сообщества, произошли только в мае 2014 года, поэтому не является и никогда не были предметом расследования НАБУ. Проверка деятельности членов правления частных субъектов хозяйствования в периоды, которые не имеют отношения к охватываемому периоду возможного совершения уголовного преступления не являются задачей НАБУ", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина неожиданно стала одним из факторов в предвыборной кампании в США, в которой одним из главных конкурентов действующего президента Дональда Трампа стал Байден-старший. Его сын Хантер входил в состав директоров Burisma Holding. Владелец Burisma - бывший министр экологии и природных ресурсов Злочевский.

Злочевский руководил Министерством охраны окружающей природной среды в 2010-2012 годах. В 2014 году он выехал из Украины после предъявления Генеральной прокуратурой подозрений в незаконном обогащении и был объявлен в розыск. В феврале 2018 года он вернулся в страну после снятия с розыска.

В декабре 2015 года сообщалось, что генпрокурор Виктор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП.

Весной 2016 года под давлением Байдена Шокин был уволен. В феврале 2018 года стал известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского.

25 сентября 2019 года в США заявили о начале процедуры импичмента президента Трампа.

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