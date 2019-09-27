Зеленский с супругой в Нью-Йорке почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

В ходе терактов 11 сентября в США погибли 12 украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтили память жертв террористических атак 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Фото: president.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба президента.

"Глава государства возложил венок к Мемориалу 9/11. Владимир и Елена Зеленские установили на Мемориале флажок Украины", - говорится в сообщении.

Фото: president.gov.ua

Также Президент вместе с супругой пообщались с сестрой и лучшим другом Ивана Скалы, украинца по происхождению, который героически погиб во время террористического акта 11 сентября 2001 года. Иван Скала работал полицейским в Нью-Йорке и добровольно вызвался спасать жизни людей в тот трагический день.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Как известно, в теракте 11 сентября 2001 в результате серии террористических атак в Нью-Йорке, Пенсильвании, Вашингтоне погибли 2977 человек. Большинство из них - в башнях-близнецах Всемирного торгового центра в нижней части Манхэттена.

Двенадцать из погибших в Нью-Йорке были этническими украинцами. В частности, 31-летний полицейский Иван Скала, который погиб в одной из башен, спасая людей, Олег Венгерчук, который работал там, Елена Белеловская, Александр Брагинский, Марина Геруберг, Геннадий Боярский, Юрий Мушинский, Владимир Савинкин, Борис Халиф, Людмила Ксидо, Игорь Зукерман, Татьяна Бакалинская.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
СБУ оказалась в центре польского секс-скандалаСБУ оказалась в центре польского секс-скандала
Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)
Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"
Саудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войныСаудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войны
Герус заявил о вредности блокады роSSийского угля людьми СеменченкоГерус заявил о вредности блокады роSSийского угля людьми Семенченко
Блок рекламы


Похожие новости
Пристайко поблагодарил Могерини за поддержку Украины в ЕСПристайко поблагодарил Могерини за поддержку Украины в ЕС
Зеленский встретился с Генсеком ООНЗеленский встретился с Генсеком ООН
Зеленский пообещал "системно решить" все проблемы западных компаний в УкраинеЗеленский пообещал "системно решить" все проблемы западных компаний в Украине
В РоSSии не разрешили провести акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ"В РоSSии не разрешили провести акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ"
Зеленский: Лавров сказал, что РоSSия хочет завершения войныЗеленский: Лавров сказал, что РоSSия хочет завершения войны
Зеленский пояснил свои слова о генпрокуроре, которого он назвал "своим человеком"Зеленский пояснил свои слова о генпрокуроре, которого он назвал "своим человеком"
Зеленский попросил представителей еврейской общины США помочь привлечь в Украину инвесторовЗеленский попросил представителей еврейской общины США помочь привлечь в Украину инвесторов
Зеленский поговорил с президентом Египта о розвитии сотудничества, туризме и обмене студентамиЗеленский поговорил с президентом Египта о розвитии сотудничества, туризме и обмене студентами
Зеленский на встрече с Трампом заявил, что президент США на него не давилЗеленский на встрече с Трампом заявил, что президент США на него не давил
Зеленский заявил, что у него не просили разрешения на публикацию стенограммы разговора с ТрампомЗеленский заявил, что у него не просили разрешения на публикацию стенограммы разговора с Трампом
Последние новости
Подгружаем последние новости