Подозреваемого в хищениях при ремонте моста в Днепре 71-летнего мостостроителя выпустили из СИЗО

Михаил Беккер назвал дело о хищениях "политически мотивированной операцией".

Подозреваемого в хищениях при ремонте моста в Днепре 71-летнего мостостроителя выпустили из СИЗО
Основатель фирмы "Маст-Буд" Михаил Беккер
Фото: 34 канал

26 сентября Апелляционный суд Днепропетровской области подтвердил необоснованность 40-миллионного залога для основателя компании "Маст-Буд" 71-летнего Михаила Беккера, который подозревается в хищениях в хищении бюджетных средств при строительстве Нового моста в Днепре.

Об этом сообщили его адвокаты Беккера, передает Цензор.НЕТ.

Согласно решению, Беккер освобождается из следственного изолятора Кривого Рога и может вернуться домой в Киев. Сумма залога составляет 2 млн 7 тыс. грн. Вместе с тем, правозащитники намерены обжаловать и это решение, подав соответствующее ходатайство в суд первой инстанции.

"Мы говорили о полной необоснованности подозрений и фабрикации материалов дела. Мы обжалуем подозрение, предъявленное господину Беккеру. При вручении подозрения были нарушены основоположные принципы по вручению", - сказал адвокат Константин Глоба.

Так, в деле Беккера все еще отсутствует полный текст экспертизы качества бетона. При этом существуют другие документы проверки, которые опровергают экспертизу прокуратуры Днепропетровской области.

Нет и оригиналов решения суда первой инстанции.

Правозащитники также подали обращение к омбудсмену Людмиле Денисовой о нарушениях прав Михаила Беккера.

Сам мостостроитель под запись заявил, что в криворожском СИЗО из него буквально выбивали показания.

"Когда меня арестовали и привезли в Кривой Рог, у меня была беседа с прокурором, что если я чистосердечно раскаюсь, мне ничего не будет угрожать. Но я должен сказать и подтвердить письменно, что был преступный план. Я сказал, что не буду никого оговаривать. Они сказали: не успеешь выйти из СИЗО, мы выдадим тебе новое постановление, а выйдешь еще раз - новое. Это политически мотивированная операция", - сказал Михаил Беккер.

13 сентября в мерии Днепра проходили обыски в рамках уголовного дела о расхищении средств при ремонте Нового (Центрального) моста. Сумма растраты оценивается почти в 30 миллионов гривен. Подозрение объявили семи лицам: заммэра Михаилу Лысенко, замдиректору департамента благоустройства и инфраструктуры Алексею Самилыку, начальнику управления инфраструктуры Петру Шматченко, основателю "Маст-Буда" Михаилу Беккеру, директору этой фирмы Сергею Розбею, начальнику участка "Маст-Буда" Никите Заволику и представителю технического надзора по договору с ГП "Жилком" Василию Самсонову.

Полиция объявила в розыск заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко, а также начальников управлений городского совета и представителя госпредприятия, которое осуществляло технический надзор ремонта нового моста в связи с тем, что они скрываются от следствия. Остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 7 сентября в Днепре после капитального ремонта открылся Центральный мост, который был предметом спора между президентом Владимиром Зеленским и мэром города Борисом Филатовым.

Зеленский отказался признать победу Филатова в пари по мосту из-за якобы низкого качества ремонта Центрального моста.

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