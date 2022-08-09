Удар по Антонівському та Каховському мостах: із Херсону почали вивозити родини військових РФ

Після удару українських військових по Антонівському та Каховському мостах, війська РФ почали вивозити з Херсона свої родини, інформує Херсонська ОВА в Facebook.

"Внаслідок нещодавніх ударів ЗСУ по Антонівському та Каховському мостах в окупантів почалася паніка. Вчора Антонівський міст був оточений з обох боків, місцевих жителів не допускали. Також через ці події почався масовий вивіз родин військових рф, які жили у Херсоні", - йдеться в повідомленні.