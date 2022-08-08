Вночі ЗСУ вдарили по Херсонському та Каховському мостах. Знищено бази з боєприпасами

Наші захисники вночі, 8 серпня, знову вдарили по Антонівському та Каховському мостах, заявила керівниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що дії ЗСУ суттєво впливають на моральний стан окупантів, а також на їхню боєздатність.

«Відпрацьовано той самий вогневий контроль, який ми тримали кілька діб на цьому напрямку, і він має свої результати, має влучення, достатньо поважні, як по Антонівському, так і по Каховському мосту», – заявила Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

За її словами, у результаті ударів українські військові знищили кілька баз, де зберігалися боєприпаси. Щоправда, зараз уточнюється інформація, які з баз були нашими, «оскільки ми розуміємо, що рух опору на окупованих територіях потужний».