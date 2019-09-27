В "Софии Киевской" выставили грамоту Петра I, которая доказывает аннексию Украинской поместной церкви Россией

Выставка продлится до 9 октября.

В Национальном заповеднике "София Киевская" открылась выставка оригинальных старинных грамот и рукописных книг "Раритеты из библиотеки Софии Киевской XVI-XVIII веков".

Фото: Сегодня

Среди экспонатов - царская грамота Петра Первого 1708 года, вывезенная с территории Украины во время Второй Мировой войны, которую Германия передала Украине в мае 2019 года. Именно этот документ историки считают свидетельством аннексии Украинской поместной церкви Россией. Ведь в нем есть оговорка Петра о том, что Москва имела сильные опасения, что Киевская митрополия вернется под власть Константинополя, пишет Радио Свобода.

Фото: Сегодня

В грамоте Петра Первого на рукоположение митрополита Киевского Иоасафа Кроковского речь идет о том, чтобы новый киевский митрополит ни в коем случае не поддерживал связей с Константинополем, сообщает Сегодня.

"Московские цари пытались подчинить Киев всеми силами", - рассказал замгендиректора Национального заповедника "София Киевская" Вячеслав Корниенко.

Фото: Сегодня

Также на выставке представлена грамота царей Иоанна и Петра Романовых Луцкому епископу Гедеону Святополку-Четвертинскому на рукоположение в сан митрополита Киевского от 15 декабря 1686 года.

"Среди экспонатов, представленных на выставке, есть оригинальная записная книга XVII века митрополита Петра Могилы. Ее выставили для всеобщего обозрения впервые. Она напоминает обычный блокнот. В нем Могила делал заметки об истории Киевской митрополии и о своей работе. Митрополит сделал в нем записей на 116 рукописных страниц", - говорится в сообщении.

Выставка продлится до 9 октября.

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