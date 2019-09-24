С начала суток на Донбассе один военный погиб, еще один ранен
Боевики 9 раз нарушили режим тишины.
В течение текущих суток вооруженные формирования РоSSийской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр ООС в вечерней сводке.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил возле Красногоровки, Марьинки и Павлополя.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов украинских позиций возле Майского, Крымского, Новолуганского и Троицкого.
Ранее сообщалось, что в
районе города Марьинка Донецкой области от пули снайпера погиб старший солдат Андрей Сторожук, 1992 года рождения, уроженец села Педосы Хмельницкого района Винницкой области.
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Политика
24.09.2019 19:12