С начала суток на Донбассе один военный погиб, еще один ранен

Боевики 9 раз нарушили режим тишины.

С начала суток на Донбассе один военный погиб, еще один ранен
Фото: Макс Левин

В течение текущих суток вооруженные формирования РоSSийской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в вечерней сводке.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил возле Красногоровки, Марьинки и Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов украинских позиций возле Майского, Крымского, Новолуганского и Троицкого.

Ранее сообщалось, что в

районе города Марьинка Донецкой области от пули снайпера погиб старший солдат Андрей Сторожук, 1992 года рождения, уроженец села Педосы Хмельницкого района Винницкой области.

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