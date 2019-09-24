Эстония решила отменить бесплатные долгосрочные визы для граждан Украины

Решение вступит в силу 1 ноября.

Эстония решила отменить бесплатные долгосрочные визы для граждан Украины
Фото: Toomas Huik/postimees.ee

Правительство Эстонии отменило свое решение от 2010 года, которым граждане Украины были освобождены от обязанности уплачивать государственную пошлину за рассмотрение заявок на долгосрочные визы.

Как заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Реймсалу, сегодня около 90% граждан Украины, которые обращаются с просьбой о долгосрочной визе, просят ее с целью трудоустройства. Поэтому, по его словам, в дальнейшем не оправдано сохранять такое исключение для граждан Украины.

Решение вступит в силу 1 ноября, передает Радио Свобода.

При этом пресс-служба правительства Эстонии отметила, что Украина и дальше остается важным партнером Эстонии в Восточной Европе, и приоритетом внешней политики Эстонии и дальше остается делать все для интеграции Украины с Европейским союзом, в том числе увеличение свободы передвижения лиц и экономическая интеграция.

Такое же решение об отмене исключения по оплате госпошлины за долгосрочные визы приняли и для граждан Беларуси.

Речь идет только о национальной визе типа D на срок более 90 дней (до года) для пребывания с целью трудоустройства, обучения, длительного лечения и тому подобное. Госпошлина за рассмотрение заявки на такую визу в Эстонии составляет сейчас стандартно 80 евро. Согласно еще одному решению, принятому 24 сентября, эта сумма с 1 января 2020 вырастет до 100 евро.

Эти визы не касаются граждан Украины, которые намерены посетить Эстонию или другие государства-члены "шенгенской зоны" на срок до 90 дней в течение каждых 180 дней без права на трудоустройство. Для владельцев биометрических украинских паспортов такие путешествия безвизовые, в противном случае нужна обычная шенгенская виза.

Ранее глава МВД Эстонии предложил отменить безвизовый въезд для украинцев. Он считает, что украинцы-мигранты отбирают работу у эстонцев.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
СБУ оказалась в центре польского секс-скандалаСБУ оказалась в центре польского секс-скандала
СМИ назвали имя мужчины, угрожающего взрывом на мосту Метро в Киеве
Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"
Саудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войныСаудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войны
Глава МИДа увидел первые признаки готовности Кремля к деэскалации на ДонбассеГлава МИДа увидел первые признаки готовности Кремля к деэскалации на Донбассе
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский призвал граждан сообщать в НАБУ о коррупцииЗеленский призвал граждан сообщать в НАБУ о коррупции
В Греции задержали сирийских мигрантов, выдававших себя за волейбольную команду из УкраиныВ Греции задержали сирийских мигрантов, выдававших себя за волейбольную команду из Украины
СБУ назвала количество боевиков "ЛНР" и "ДНР", которые перешли на сторону УкраиныСБУ назвала количество боевиков "ЛНР" и "ДНР", которые перешли на сторону Украины
Делегации Украины в ассамблеях ОБСЕ и НАТО возглавили депутаты от "Слуги народа"Делегации Украины в ассамблеях ОБСЕ и НАТО возглавили депутаты от "Слуги народа"
Замглавы Минздрава назвал развитие трансплантологии приоритетом для УкраиныЗамглавы Минздрава назвал развитие трансплантологии приоритетом для Украины
Епископ УПЦ МП Гедеон выиграл суд о возвращении украинского гражданстваЕпископ УПЦ МП Гедеон выиграл суд о возвращении украинского гражданства
Кучма в Минске выдвинул требования Украины для реализации "формулы Штайнмайера"Кучма в Минске выдвинул требования Украины для реализации "формулы Штайнмайера"
Резников стал представителем Украины в политической подгруппе ТКГРезников стал представителем Украины в политической подгруппе ТКГ
Лукашенко: без участия США конфликт на востоке Украины урегулировать не получитсяЛукашенко: без участия США конфликт на востоке Украины урегулировать не получится
РоSSия ускорила предоставление гражданства жителям оккупированного Донбасса, - МинобороныРоSSия ускорила предоставление гражданства жителям оккупированного Донбасса, - Минобороны
Последние новости
Подгружаем последние новости