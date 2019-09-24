Славомир Новак объявил об увольнении из "Укравтодора"

Славомир Новак подал в отставку с должности исполняющего обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Об этом говорится на сайте дорожного агентства.

"Еще несколько недель назад в связи с окончанием трехлетней каденции, новым предложением, которую получил, и личными планами я принял решение о завершении своей работы в должности руководителя Укравтодора", - заявил Новак.

Новак заявил, что "не знает другой страны в мире, где за такое короткое время было бы настолько успешно реформирована дорожная отрасль".

Он отметил, что за три года его работы в Украине был создан стабильный источник финансирования в виде Дорожного фонда, проведена децентрализация дорог, создан первый среднесрочный план развития отрасли на 2018-2022 года и на его программе - обновленная программа 2020-2024 годов, разработана стратегия развития территориальных дорог, внедрена технология бетонных дорог, тендеры перешли на ProZorro.

"В дальнейшем я готов помогать как премьер-министру Украины, так и следующему руководителю Укравтодора, ведь начатые изменения требуют дальнейшего продления", - заявил Новак.

Напомним, поляк Славомир Новак возглавил "Укравтодор" осенью 2016 года.