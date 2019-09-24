Адвокат Януковича заявил, что тот готовится вернуться в Украину

23 сентября Апелляционный суд начал рассматривать семь жалоб об отмене приговора экс-президенту.

Адвокат Януковича заявил, что тот готовится вернуться в Украину
Виктор Янукович
Фото: twitter.com/zvezdanews

Адвокат беглого экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева заявил, что его подзащитный готовится вернуться в Украину.

Об этом сообщает "5 канал".

Отмечается, что Апелляционный суд вчера, 23 сентября, начал рассматривать семь жалоб адвокатов об отмене приговора Януковичу.

"Он сейчас находится на территории РоSSийской Федерации временно. И защитой осуществляются меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине. Основные задачи, поставленные клиентом, - это обеспечить привлечения к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захват власти или государственного переворота, - сейчас выполняются ", - заявил Сенрдюк.

В свою очередь прокурор Генеральной прокуратуры Руслан Кравченко отметил, что позиция обвинения осталась неизменной.

"Позиция стороны обвинения - неизменна, мы уверены в своей победе, потому что мы уверены, что приговор Оболонского райсуда города Киева - мотивированный и законный, - сказал он.

Напомним, 1 марта 2014 года Янукович, пребывая на территории РФ, совершил госизмену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать роSSийские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности на сумму более 1,080 трлн гривен. В этом же году Янукович сбежал в РоSSию.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно признал его виновным в госизмене и пособничестве в агрессивной войне. Янукович получил наказание в виде 13 лет лишения свободы. В приговоре отмечается, что действия РоSSии в Крыму квалифицируются как акт агрессии, а действия Януковича - как пособничество.

В апреле, Янукович заявил, что после того, как пост главы государства займет победивший на президентских выборах шоумен Владимир Зеленский, он намерен вернуться в Украину и добиваться снятия всех обвинений. Янукович также передавал Зеленскому поздравления с победой.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
СБУ оказалась в центре польского секс-скандалаСБУ оказалась в центре польского секс-скандала
СМИ назвали имя мужчины, угрожающего взрывом на мосту Метро в Киеве
Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"
Саудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войныСаудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войны
Глава МИДа увидел первые признаки готовности Кремля к деэскалации на ДонбассеГлава МИДа увидел первые признаки готовности Кремля к деэскалации на Донбассе
Блок рекламы


Похожие новости
Итальянский адвокат Виталия Маркива призвал украинские власти и СМИ рассказывать правду о процессеИтальянский адвокат Виталия Маркива призвал украинские власти и СМИ рассказывать правду о процессе
Подозреваемый в избиении экс-нардепа Найема пришел в полицию с адвокатомПодозреваемый в избиении экс-нардепа Найема пришел в полицию с адвокатом
Иран заявил об опасности присутствия иностранных сил в Персидском заливеИран заявил об опасности присутствия иностранных сил в Персидском заливе
Адвокат Трампа случайно рассказал, что просил Украину расследовать дело БайденаАдвокат Трампа случайно рассказал, что просил Украину расследовать дело Байдена
Радуцкий заявил о готовности отдавать в концессию станции переливания кровиРадуцкий заявил о готовности отдавать в концессию станции переливания крови
В "Голосе" придумали "фактор Януковича" для оценки законопроектов команды ЗеленскогоВ "Голосе" придумали "фактор Януковича" для оценки законопроектов команды Зеленского
РоSSийские участники ТКГ заявили о срыве переговоров "нормандской четверки"РоSSийские участники ТКГ заявили о срыве переговоров "нормандской четверки"
В "ДНР" заявили, что убитый в Мариуполе Джумаев находился в списке на обменВ "ДНР" заявили, что убитый в Мариуполе Джумаев находился в списке на обмен
Трамп заявил о ликвидации сына Усама бен ЛаденаТрамп заявил о ликвидации сына Усама бен Ладена
Делегация талибов в Москве заявила о готовности продолжать переговоры с СШАДелегация талибов в Москве заявила о готовности продолжать переговоры с США
Последние новости
Подгружаем последние новости