Адвокат беглого экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева заявил, что его подзащитный готовится вернуться в Украину.

Об этом сообщает "5 канал".

Отмечается, что Апелляционный суд вчера, 23 сентября, начал рассматривать семь жалоб адвокатов об отмене приговора Януковичу.

"Он сейчас находится на территории РоSSийской Федерации временно. И защитой осуществляются меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине. Основные задачи, поставленные клиентом, - это обеспечить привлечения к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захват власти или государственного переворота, - сейчас выполняются ", - заявил Сенрдюк.

В свою очередь прокурор Генеральной прокуратуры Руслан Кравченко отметил, что позиция обвинения осталась неизменной.

"Позиция стороны обвинения - неизменна, мы уверены в своей победе, потому что мы уверены, что приговор Оболонского райсуда города Киева - мотивированный и законный, - сказал он.

Напомним, 1 марта 2014 года Янукович, пребывая на территории РФ , совершил госизмену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать роSSийские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности на сумму более 1,080 трлн гривен. В этом же году Янукович сбежал в РоSSию.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно признал его виновным в госизмене и пособничестве в агрессивной войне. Янукович получил наказание в виде 13 лет лишения свободы. В приговоре отмечается, что действия РоSSии в Крыму квалифицируются как акт агрессии, а действия Януковича - как пособничество.

В апреле, Янукович заявил, что после того, как пост главы государства займет победивший на президентских выборах шоумен Владимир Зеленский, он намерен вернуться в Украину и добиваться снятия всех обвинений. Янукович также передавал Зеленскому поздравления с победой.