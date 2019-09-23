Бывший херсонский вице-губернатор Рищук избил депутата райсовета

Драка произошла на сельском празднике в Олешковском районе.

?Бывший херсонский вице-губернатор Рищук избил депутата райсовета
Пострадавший депутат
Фото: facebook.com/vlasov.oleksandr

Бывший заместитель главы Херсонской ОГА, депутат Херсонского облсовета Евгений Рищук вечером 22 сентября подрался с депутатом Олешковского районного совета Романа Чухалова.

Об этом говорится в фейсбуке депутата Днепровского райсовета Херсона Александр Власов, который ездил на место происшествия.

"Я работал, обеспечивая музыкальное сопровождение в селе Саги. Под окончания вечера произошел инцидент со знакомым мне человеком, Евгением Рищуком. Человек присутствовал на празднике, держал слово, поздравлял всех здесь в Сагах. После того, как праздник почти подошел к концу, он подошел ко мне и вызвал на разговор, и начал кулаками просто без предупреждения бить. Один удар в переносицу и в голову. Я упал назад, бабочки в глазах. Очнулся от того, что Евгений Николаевич сидит на мне, и его с меня снимают", - рассказал ему пострадавший.

По словам Власова, между Чухаловым и Рыщуком с весны 2018 года существует конфликт.

"Рыщук сколачивал большинство из депутатов в Олешковском райсовете. Это ему надо было, чтобы через депутатов решать свою дела по отмывке бюджетных средств. Роман на тот момент работал с супругой в УВД, и он отказался от предложения Рыщука. После этого Рыщук обратился к Игорю Павловскому, чтобы тот помог уволить из УВД Чухалова с женой, дабы те из-за безработицы согласились на участие в коррупционных схемах Рыщука. Но это не сработало, Чухалов не согласился и после увольнения создавать большинство под Рыщука. Сейчас работает, организовывая музыкальные концерты в районе. Вот из-за этого у них конфликт, который вчера перерос в банальное избиение", - утверждает Власов.

На сайте полиции Херсонской области говорится, что около 23:30 из села Саги поступил звонок на линию 102 о том, что в местном доме культуры 42-летний мужчина ударил 37-летнего жителя райцентра Олешки. Имена фигурантов драки не указаны, но их возраст совпадает с Рыщуком и Чухаловым.

Евгений Рищук (справа) на сельском празднике
Фото: facebook.com / Євген Рищук
Евгений Рищук (справа) на сельском празднике

 

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.125 - умышленное легкое телесное повреждение.

Напомним, что весной 2019 года Рищук покинул должность заместителя главы ОГА в связи с делом об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Ее облили кислотой в центре Херсона 31 июля 2018 года. 4 ноября она скончалась в больнице.

Отец Гандзюк заявлял, что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером, главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и его замом Евгением Рищуком.

Правоохранительные органы задержали только Мангера и заявили, что на Гордеева и Рищука доказательств нет.

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