В Казахстане прошли массовые задержания во время несанкционированных митингов

В столице Казахстана Нур-Султане и городе Алматы в субботу, 21 сентября, во время несанкционированных митингов прошли массовые задержания. Об этом пишет DW.

По сообщению МВД страны, задержаны 57 человек.

"Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные граждане поддались на провокационные призывы запрещенной экстремистской организации. Некоторые из них стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан и безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении МВД .

Одна из активисток протеста Джардемали Бота сообщила, что основными требованиями демонстрантов были противодействие "экспансии Китая" и "освобождение политических заключенных".

На своей странице в соцсети она опубликовала видеозаписи, на которых видно, как группы демонстрантов идут по улицам Нур-Султана, а проезжающие мимо автомобилисты поддерживают их сигналами.

"Мирные протесты в Казахстане отражают реальную политическую ситуацию в стране. Массовые задержания, применение силы со стороны полиции, нарушение фундаментальных свобод", - прокомментировала Бота.

Ранее к участию в протесте призвал в интернете казахстанский банкир Мухтар Аблязов. В настоящий момент он проживает во Франции, в Казахстане Аблязов был заочно приговорен к пожизненному лишению свободы. Мухтар Аблязов является основателем запрещенной в стране организации "Демократический выбор Казахстана".