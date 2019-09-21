В Греции поймали ливанца, подозреваемого в угоне самолета в 1985 году

Его разыскивали в течение 30 лет и нашли на острове Миконос.

В Греции поймали ливанца, подозреваемого в угоне самолета в 1985 году
Один из угонщиков (слева) и пилот самолет
Фото: kathimerini.gr

Полиция Греции арестовала 65-летнего ливанца, которого обвиняют в угоне самолета в 1985 году, а также похищении людей. Среди заложников был певец Демис Руссос.

Как сообщает BBC, имя подозреваемого не называется, известно, что он ливанец, предположительно один из тех, кто 14 июня 1985 года угнал самолет американской авиакомпании TWA, следовавший рейсом 847 из Каира в Сан-Диего с несколькими остановками.

Самолет захватили вскоре после взлета в Афинах. Угонщики потребовали тогда освобождения из израильских тюрем 700 мусульман-шиитов. Угонщиков называли членами ливанской "Хезболлы", но группировка не признала их за своих.

В ходе захвата самолета был убит американский пассажир-морской пехотинец.

 

Ливанца разыскивали в течение 30 лет. Найти его удалось на острове Миконос в Эгейском море, куда он сошел с круизного лайнера 19 сентября.

Во время проверки паспорта оказалось, что фамилия ливанца внесена в "красный список" Интерпола по запросу Германии.

Сейчас подозреваемый находится в тюрьме строгого режима в ожидании экстрадиции в Германию.

Первый раз ливанца задержали спустя два года после угона самолета - в 1987 году во Франкфурте. Но затем его выпустили в обмен на освобождение двух граждан Германии, которых удерживали в заложниках его сообщники в Ливане.

Рейс TWA 847 из Афин в Рим был захвачен в июне 1985 года. Угонщики сначала посадили самолет в Бейруте, где в обмен на топливо освободили некоторых пассажиров, в числе которых был Демис Руссос, затем лайнер слетал в Алжир и вернулся в Бейрут, где в это время шла гражданская война. Остальных заложников, среди которых пилот Джон Тестрейк, удерживали 17 дней.

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