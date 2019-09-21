Нардеп Гончаренко: Украина не отказывается от представления в Совете Европы

По его словам, часть делегации все же поедет на осеннюю сессию ПАСЕ.

Нардеп Гончаренко: Украина не отказывается от представления в Совете Европы
Фото: prm.ua

Украина не отказывается от представления в Совете Европы и отправит на осеннюю сессию ПАСЕ часть делегации. Об этом в Facebook сообщил член делегации, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Идея в том, что мы не подаем новый состав делегации в знак того, что Украина не разделяет решение Совета Европы о возвращении РоSSии в ПАСЕ... Но часть делегации все таки будет там, потому что наша страна должна быть представлена в ПАСЕ", - отреагировал Гончаренко на заявление нардепа Богдана Яременко о том, что украинская делегация вообще не поедет на осеннюю сессию ПАСЕ.

По словам Гончаренко, на сессию поедут представители старой делегации, которые вошли в новый состав.

"Это серьезный дипломатический сигнал, демонстрирующий реакцию страны на возвращение в ПАСЕ роSSийской делегации без санкций. Но интересы Украины надо отстаивать. Поэтому те представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, включая меня, собираются ехать на сессию, чтобы представить позицию Украины. Считаю недопустимым, чтобы на такой важнейшей международной площадке, как ПАСЕ, звучала позиция Кремля и не звучала наша позиция", - заявил Гончаренко.

Напомним, на начало октября запланирована осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на ней должны рассмотреть проект резолюции о положении крымских татар на оккупированном Россией полуострове.

В конце июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает РФ право голоса на заседаниях. С 2014 года роSSийская делегация в Парламентской ассамблеи была лишена основных полномочий из-за оккупации украинского Крыма.

Представители 7 государств-членов Совета Европы в ПАСЕ объявили о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.

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