Украинская делегация не будет участвовать в осенней сессии ПАСЕ, - нардеп Яременко

На предыдущей сессии ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает РФ право голоса на заседаниях.

Украинская делегация не будет участвовать в осенней сессии ПАСЕ, - нардеп Яременко
Богдан Яременко
Фото: УКРОП Українське об'єднання патріотів

Нардеп от "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что украинская делегация не будет участвовать в ближайшей сессии ПАСЕ. Об этом он написал на своей странице в Facebook

"Самым сложным сегодня является вопрос ПАСЕ. Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина пока воздержится от командирования своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ", - написал Яременко.

По его словам, комитет намерен сосредоточится на подготовке украинской делегации и проведении консультаций с другими государствами-членами Совета Европы "с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ".

"Этот подход поддержало подавляющее большинство фракций украинского парламента", - сообщил Яременко.

Напомним, 17 сентября в Раде сформировали новый состав украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Ее возглавила депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько.

На начало октября запланирована осенняя сессия ПАСЕ, на ней должны рассмотреть проект резолюции о положении крымских татар на оккупированном Россией полуострове.

В конце июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает РФ право голоса на заседаниях. С 2014 года роSSийская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий из-за оккупации украинского Крыма.

Представители 7 государств-членов Совета Европы в ПАСЕ объявили о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.

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