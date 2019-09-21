Замглавы Минздрава назвал развитие трансплантологии приоритетом для Украины

Загрийчук лично готов участвовать в осуществлении пересадок от трупных доноров.

Министерство здравоохранения готово сделать трансплантацию в Украине реальностью, развитие трансплантологии является приоритетом для Украины.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук, передает Интерфакс-Украина.

"Трансплантация является приоритетом для Украины. В этом вопросе есть полная поддержка президента Украины. Надеюсь, что новая команда позволит объединить усилия и сделать трансплантацию в Украине свершившимся фактом", - сказал он во время секции "Диагностика смерти мозга" в рамках Конгресса анестезиологов Украины.

Загрийчук отметил, что проблема развития трансплантологии в Украине заключается "не в законах, а в том, что не было достаточно государственной политики".

Он также отметил, что лично готов участвовать в осуществлении пересадок от трупных доноров.

"Когда будет первый-второй донор, я там буду", - сказал Загрийчук, который до назначения заместителем министра здравоохранения работал хирургом Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова.

Напомним, в мае 2018 Верховная Рада приняла новый закон о трансплантации органов, сохранив норму о том, что донор должен предоставлять на нее письменное разрешение.

В марте 2019 президент Петр Порошенко подписал доработанный закон о трансплантации, дающий возможность разблокировать приостановленную с 1 января 2019 года трансплантацию.