В ближайшее время трудовые книжки должны уйти в историю, - министр Кабмина Дубилет

Правительство планирует за 6-9 месяцев перевести в электронный формат все документы, касающиеся кадровых вопросов.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет планирует за 6-9 месяцев перевести все документы, касающиеся кадровых вопросов в правительстве, в электронный формат.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Начинаем постепенно истреблять бумажные процессы в госорганах. Начинаем с куска, на который приходится большая часть бумажного документооборота - кадрового (он же HR). По моей оценке, только на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50-100 млн грн ежегодно. А сколько впустую тратится времени и талантов - оценить невозможно", - написал министр.

По его словам, правительство намерено запретить подачу документов на прием на работу или на конкурсы в бумажной форме. По мнению Дубилета, такая мера может показаться слишком строгой, но будет прививать цифровую грамотность госслужащим.

"Избавляемся от лишнего. Копии дипломов (есть реестр), информация о связанных компаниях (есть реестр), копии паспортов (есть ЭЦП), автобиография (кому она вообще нужна) и многое другое", - пояснил Дубилет.

Он также отметил, что в ближайшее время трудовые книжки "должны уйти в историю"и это "оценит бизнес".

"Весь оборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок, увольнений и т.д. - в цифру. В цифру нужно также перевести архив. Законы, которые обязывают хранить бумажные дела 75 лет, должны остаться в прошлом веке. Это тоже будет полезно для бизнеса. Сильно упростим всю логику согласований. Блок-схемы, по которым документы "ходят" по кабинетам, упростим и сократим в 3-4 раза", - добавил Дубилет.

Напомним, в ноябре 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект Трудового кодекса, который сохраняет трудовые книжки. Позже правительство поддержало предложение Минэкономразвития об их отмене.