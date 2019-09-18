Стрижевская уволена с должности заместителя генпрокурора
Рябошапка избавился почти от всех заместителей Луценко.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 18 сентября уволил своего заместителя Анжелу Стрижевскую, говорится на сайте ГПУ.
Бывшая судья Стрижевская была назначена замгенпрокурора 8 июля 2016 года.
До этого она работала начальником управления реформ и обеспечения качества работы Генпрокуратуры.
В 2005 году Стрижевская была судьей Печерского районного суда Киева и выносила решение об аресте политика Бориса Колесникова.
В 2006 году в отношении Стрижевской было открыто уголовное дело по подозрению в фальсификации судебного решения о закрытии уголовного дела против работников СБУ, уничтоживших материалы оперативно-розыскного дела о деятельности роSSийского бизнесмена Семена Могилевича.
Также она работала помощником депутата Верховной Рады 6-го созыва от "Блока Юлии Тимошенко" Григория Омельченко и была судьей Апелляционного суда Киева.
Летом 2019 года в кабинете Стрижевской нашли прослушивающее устройство.
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Политика
18.09.2019 14:50