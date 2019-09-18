Вятрович покинул пост главы Института национальной памяти

Владимир Вятрович покинул пост главы Украинского института национальной памяти.

Об этом говорится в его фейсбуке.

"Я завершил каденцию на посту главы Украинского института национальной памяти. Это были насыщенные пять с половиной лет... Я получил заверения от премьер-министра Алексея Гончарук, что, несмотря на смену руководителя, институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, будут продолжены формат и направления работы", - написал Вятрович.

Вятрович покинул пост главы Института национальной памяти
Владимир Вятрович
Фото: Макс Левин

Он считает, что достиг большинство целей, которые ставил перед собой на этом посту.

"Украина свободна от тоталитарной символики. Архивы КГБ открыты. Справедливость в отношении участников освободительного движения восстановлена: они признаны борцами за независимость. Реабилитация жертв репрессий по обновленному закону началась. Проведена масштабная работа по популяризации украинской истории и развенчанию мифов о нашем прошлом", - написал Вятрович.

Напомним, что Кабинет министров назначил Вятровича директором Украинского института национальной памяти в марте 2014 года. В 2008-2010 годах он возглавлял архив СБУ.

Основными задачами Украинского института национальной памяти задекларированы: усиление внимания общества к истории Украины, обеспечение всестороннего изучения этапов борьбы за восстановление государственности Украины в XX столетии и осуществление мероприятий по увековечению памяти участников национально-освободительной борьбы, жертв голодоморов и политических репрессий.

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