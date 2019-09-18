Бывший замглавы МВД Ратушняк заочно арестован

Подозреваемому вменяют причастность к убийствам на Майдане.

Бывший замглавы МВД Ратушняк заочно арестован
Фото: racurs.ua

Печерский районный суд Киева 16 сентября избрал меру пресечения бывшему заместителю министру внутренних дел Виктору Ратушняку, который проходит подозреваемым по делу об убийстве участников Революции достоинства 18-20 февраля 2014 года.

На сайте Генпрокуратуры говорится, что экс-чиновника заочно арестовали.

Ратушняка подозревают в превышении служебных полномочий и организации умышленных убийств на Майдане.

Подобные действия инкриминируются ряду других бывших чиновников, в том числе бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, экс-главе МВД Виталию Захарченко, экс-главе Службы безопасности Украины Александру Якименко, его первому заместителю Владимиру Тоцкому и бывшему начальнику милиции общественной безопасности ГУ МВД в Киеве Петру Федчуку.

С октября 2014 года Ратушняк находится в розыске.

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