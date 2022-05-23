Житель Бахмута передавал оккупантам информацию о позициях ВСУ: он арестован
В мае 2022 года мужчина добровольно согласился помогать оккупантам, информирует
Житель Бахмута арестован за передачу информации оккупантам о расположении и перемещении личного состава и техники ВСУ, информирует Офис генерального прокурора в
В мае 2022 житель Бахмута добровольно согласился помогать оккупантам.
"Мужчина через интернет передавал представителю силового ведомства РФ информацию о расположении и перемещении личного состава и техники Вооруженных сил Украины, а также снимал места дислокации личного состава Национальной гвардии Украины на территории г. Бахмута Донецкой области", - отмечают правоохранители.
Мужчина также ставил метки на электронных картах и сообщал захватчикам о попадании ракеты в здание гражданской инфраструктуры города.
В настоящее время житель Бахмута находится под стражей без возможности внесения залога.