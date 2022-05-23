Житель Бахмута передавал оккупантам информацию о позициях ВСУ: он арестован

Житель Бахмута арестован за передачу информации оккупантам о расположении и перемещении личного состава и техники ВСУ, информирует Офис генерального прокурора в Telegram.

В мае 2022 житель Бахмута добровольно согласился помогать оккупантам.

"Мужчина через интернет передавал представителю силового ведомства РФ информацию о расположении и перемещении личного состава и техники Вооруженных сил Украины, а также снимал места дислокации личного состава Национальной гвардии Украины на территории г. Бахмута Донецкой области", - отмечают правоохранители.

Мужчина также ставил метки на электронных картах и сообщал захватчикам о попадании ракеты в здание гражданской инфраструктуры города.

В настоящее время житель Бахмута находится под стражей без возможности внесения залога.