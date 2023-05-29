Понад 100 окупантів дезертували в районі Бахмута та Лисичанська – Генштаб

Окупанти з підрозділу “шторм-z” самовільно залишили бойові позиції

У Лисичанську Луганської області дезертирували близько 80 осіб. Про це інформує у неділю ввечері Генштаб, інформує ZN.ua.

Понад 100 окупантів дезертували в районі Бахмута та Лисичанська – Генштаб

Зокрема, як повідомляється, окупанти з підрозділу “шторм-z” самовільно залишили бойові позиції.

"Також, в районі Бахмута, дезертирували близько 30 осіб з ПВК “вагнер”, які також самовільно залишили бойові позиції, викравши військову техніку", - інформують у Генштабі.

У Генштабі уточнили, що цієї доби, вночі, РФ завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА “Shahed”, 58 із 59 було знищено нашими захисниками.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 18 ворожих атак.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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