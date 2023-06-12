Ворог несе важкі втрати в районі Бахмута – Генштаб

Росіяни намагаються наступати у чотирьох напрямках.

Ворог зосередив свої зусилля на спробах повністю окупувати Луганську та Донецьку області. Тут тривають важкі бої. Протягом минулої доби на цій ділянці фронту відбулось 25 бойових зіткнень. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує ZN.ua.

Ворог несе важкі втрати в районі Бахмута – Генштаб

Російська армія зосереджує основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар’їнському напрямках. Зокрема на бахмутському напрямку ворог спробував покращити тактичне положення. Росіяни вели наступ у напрямках Іванівського та Білої Гори, успіху не мали. Генштаб зауважує, що впродовж останнього тижня саме на бахмутському напрямку російські загарбники зазнають значних втрат. Так, лише до військового госпіталю в районі населеного пункту Персіанівка Ростовської області щоденно прибувають понад 50 окупантів з важкими пораненнями. Госпіталь переповнений та через недостатню кількість медперсоналу має великі показники смертності серед важкопоранених.

Нічого не досягли агресори і на інших ділянках фронту. В місті Мар’їнка наші захисники відбили численні атаки ворога, завдавши йому значних втрат. На лиманському напрямку протягом минулої доби росіяни безуспішно наступали в районі Білогорівки Донецької області. Так само без здобутків ворог намагався просунутися у напрямку Авдіївки.

На решті ділянок фронту агресор наступальних дій не проводив. Там він тримає оборону і завдає ракетних, авіаційних та артилерійських ударів по прифронтових територіях.


Іван Шевчук, ZN.ua





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