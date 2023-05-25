У Міноборони підтвердили виведення "Вагнера" з передмістя Бахмута

Проте найманці все ще залишаються в самому місці.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що схід залишається епіцентром бойових дій. Там росіяни намагаються наступати на лиманському, куп'янському, бахмутському, авдіївському та мар‘їнському напрямках. У своєму Tg-каналі вона написала, що на двох останніх зусилля ворога були марними, інформує ZN.ua .

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"На лиманському ворог минулої доби взяв паузу і наступальні дії не проводив, - пише Маляр. - На куп'янському тривають зараз бої. Ворог атакує, намагається захопити плацдарм для подальшого просування, має втрати".

Що стосується бахмутського напрямку, то там з допомогою артилерійського вогню окупанти намагаються зупинити просування Сил оборони на флангах. Туди ворог підтягує додаткові підрозділи.

"У передмісті Бахмута ворог замінив підрозділи "Вагнера" на армійські регулярні загони. В самому ж місті Бахмут на цей час залишаються вагнерівці, - пише Маляр. - Наші війська контролюють околиці міста у південно-західній частині в районі "Літака".