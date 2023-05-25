У Міноборони підтвердили виведення "Вагнера" з передмістя Бахмута

Проте найманці все ще залишаються в самому місці.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що схід залишається епіцентром бойових дій. Там росіяни намагаються наступати на лиманському, куп'янському, бахмутському, авдіївському та мар‘їнському напрямках. У своєму Tg-каналі вона написала, що на двох останніх зусилля ворога були марними, інформує ZN.ua.

У Міноборони підтвердили виведення
© Ганна Маляр / Facebook

"На лиманському ворог минулої доби взяв паузу і наступальні дії не проводив, - пише Маляр. - На куп'янському тривають зараз бої. Ворог атакує, намагається захопити плацдарм для подальшого просування, має втрати".

Що стосується бахмутського напрямку, то там з допомогою артилерійського вогню окупанти намагаються зупинити просування Сил оборони на флангах. Туди ворог підтягує додаткові підрозділи.

"У передмісті Бахмута ворог замінив підрозділи "Вагнера" на армійські регулярні загони. В самому ж місті Бахмут на цей час залишаються вагнерівці, - пише Маляр. - Наші війська контролюють околиці міста у південно-західній частині в районі "Літака".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»
Зеленський у Японії зустрівся із президентом Індонезії: обговорили зернову ініціативу та формулу мируЗеленський у Японії зустрівся із президентом Індонезії: обговорили зернову ініціативу та формулу миру
Маємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – ДудаМаємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – Дуда
Залужний привітав Міллі з днем Збройних Сил США: про що ще говорили генералиЗалужний привітав Міллі з днем Збройних Сил США: про що ще говорили генерали
Борис Джонсон стане батьком у восьмий разБорис Джонсон стане батьком у восьмий раз
Блок рекламы


Похожие новости
В уряді Польщі підтвердили початок навчань українських військових на літаках F-16 – ЗМІВ уряді Польщі підтвердили початок навчань українських військових на літаках F-16 – ЗМІ
Хибно вважати, що Росія ослаблена війною в Україні і не здатна на нові стратегічні сюрпризи – Міноборони ЛатвіїХибно вважати, що Росія ослаблена війною в Україні і не здатна на нові стратегічні сюрпризи – Міноборони Латвії
Міноборони про події у Бєлгородській області: Вже всі розуміють, що режим Путіна потрібно змінюватиМіноборони про події у Бєлгородській області: Вже всі розуміють, що режим Путіна потрібно змінювати
СБУ затримало «мисливицю» за ППО в районі БахмутаСБУ затримало «мисливицю» за ППО в районі Бахмута
NYT: Бахмута немає – погляд з повітря на на вщент знищене містоNYT: Бахмута немає – погляд з повітря на на вщент знищене місто
У ЗСУ не виключають відхід із БахмутаУ ЗСУ не виключають відхід із Бахмута
Перекидання окупантами додаткових сил до Бахмута свідчить про провал їх наступальних дій — ГУРПерекидання окупантами додаткових сил до Бахмута свідчить про провал їх наступальних дій — ГУР
РФ перекинула до Бахмута додаткові сили — британська розвідкаРФ перекинула до Бахмута додаткові сили — британська розвідка
Окупанти хаотично відступили на південному фланзі Бахмута - Британська розвідкаОкупанти хаотично відступили на південному фланзі Бахмута - Британська розвідка
Міноборони замовить українські танки Оплот для ЗСУМіноборони замовить українські танки Оплот для ЗСУ
Последние новости
Подгружаем последние новости