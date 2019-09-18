СБУ подключилась к расследованию поджога дома Гонтаревой

Баканов пообещал оказать всестороннюю поддержку в расследовании.

СБУ подключилась к расследованию поджога дома Гонтаревой
Владимир Зеленский и Иван Баканов (архив)
Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский поручил главе Службы безопасности Ивану Баканову присоединиться к расследованию поджога дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции окажет всестороннюю поддержку в расследовании поджога коллегам из правоохранительных органов", - заявил Баканов.

Напомним, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева сегодня утром сообщила о поджоге ее дома под Киевом. Охранник дома видел, как неизвестные бросили во двор бутылку с зажигательной смесью. Здание практически полностью уничтожено, к счастью, в момент пожара в доме никого не было.

Полиция открыла уголовное производство по факту поджога.

Гонтарева сейчас проживает в Великобритании, так как после увольнения из НБУ получила место в Лондонской школе экономики. В конце августа 2019 года Гонтарева попала в Лондоне под машину и была госпитализирована. В начале сентября 2019 года в центре Киева сгорел автомобиль невестки Гонтаревой. 12 сентября сотрудники ГБР вломились в ее квартиру в центре Киева.

Экс-глава НБУ заявляла, что если ее "продолжат гнобить", она будет просить политическое убежище в Великобритании.

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