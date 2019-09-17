НБУ назвал Гонтареву жертвой террора

"Это уже не ряд инцидентов, это - террор. Его цель - запугать реформаторов".

НБУ назвал Гонтареву жертвой террора
Фото: Сергей Нужненко

Правление Национального банка Украины считает, что бывший председатель НБУ Валерия Гонтарева стала жертвой целенаправленного террора.

Об этом говорится на сайте НБУ в связи с поджогом дома Гонтаревой под Киевом.

"Мы, правление Национального банка Украины, публично заявляем о недопустимости целенаправленных, системных атак на экс-главу центробанка Валерию Гонтареву и в ее лице - на всех реформаторов, которые работали и работают на благо Украины. Это уже не ряд инцидентов, это - террор. Его цель - запугать реформаторов, прошлых и нынешних, парализовать нашу деятельность, заставить нас молчать", - сказано в заявлении правления.

Регулятор считает, что происходящее является угрозой демократии, реформам, конституционным правам и свободам граждан и разрушением моральных ценностей демократического общества в пользу террора.

"Мы требуем действий. Правоохранительные органы должны безотлагательно обеспечить проведение беспристрастного ускоренного расследования этой серии атак, а также правонарушений владельцев и акционеров неплатежеспособных банков, информацию о которых Национальный банк ранее передал в правоохранительные органы", - заявил НБУ.

Напомним, что Валерия Гонтарева сейчас проживает в Великобритании, так как после увольнения из НБУ получила место в Лондонской школе экономики.

В конце августа 2019 года Гонтарева попала в Лондоне под машину и была госпитализирована. Ей предстоит длительный курс реабилитации после полученных травм.

В начале сентября 2019 года в центре Киева сгорел автомобиль невестки Гонтаревой.

12 сентября сотрудники ГБР вломились в ее квартиру в центре Киева.

Ночью 17 сентября Гонтаревой сожгли дом в селе Гореничи под Киевом.

Экс-глава НБУ заявляла, что если ее "продолжат гнобить", она будет просить политическое убежище в Великобритании.

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