Офис президента потребовал незамедлительного раскрытия поджога дома Гонтаревой

"Все в Украине должны чувствовать себя защищенными".

Офис президента потребовал незамедлительного раскрытия поджога дома Гонтаревой
Фото: пресс-служба НБУ

Пожар в доме бывшей руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой - это грубое преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов Украины. Такое заявление сегодня утром опубликовал Офис президента на своей странице в Фейсбуке.

"Пожар в доме бывшей руководительницы НБУ - брутальное преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. В Украине все должны чувствовать себя защищенными, независимо от прежних или нынешних должностей и политических взглядов", - сказано в сообщении.

В ОП отметили, что право на безопасность и право на частную собственность должны быть незыблемыми. "Глава государства ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации", - сказано в заявлении.

Напомним, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева сегодня утром сообщила о поджоге ее дома под Киевом. Охранник дома видел, как неизвестные бросили во двор бутылку с зажигательной смесью. Здание практически полностью уничтожено, к счастью, в момент пожара в доме никого не было.

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