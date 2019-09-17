Кабмин предложил увеличить финансирование МВД на 700 млн гривен

В 2020 МВД может получить 83,8 млрд гривен.

Кабинет министров предлагает Верховной Раде увеличить финансирование Министерства внутренних дел на 0,9% с 83,1 млрд гривен до 83,8 млрд гривен в 2020 году.

Об этом говорится в законопроекте №2000 о государственном бюджете на 2020 год, передают Українські Новини.

Таким образом предлагает повысить финансирование МВД на 700 млн гривен.

Общий фонд согласно проекту госбюджета составляет 72,4 млрд гривен, специальный фонд - 11,3 млрд гривен.

50 млрд гривен предлагается выделить на зарплаты, из них 10 млрд на зарплаты сотрудников аппарата МВД .

5 млрд гривен предусмотрено на создание единой авиационной системы безопасности и гражданской защиты.

Как сообщалось, в воскресенье, 15 сентября, Кабмин внес в парламент проект государственного бюджета на 2020 год.

Кабмин представит бюджет на 2020 год в Раде в пятницу, 20 сентября.