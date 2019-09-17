После начала войны на Донбассе количество женщин-военных в Украине выросло в 15 раз, - Минобороны

Службу несут более 27 тысяч женщин.

После начала войны на Донбассе количество женщин-военных в Украине выросло в 15 раз, - Минобороны
Фото: пресс-служба президента

В Вооруженных Силах Украины находятся на военной службе более 27 тыс. женщин. Соответствующую статистику сегодня обнародовала пресс-служба Минобороны Украины.

"В современной Украине Вооруженные Силы довольно длительное время оставались традиционно одними из самых консервативных в вопросе пребывания женщин на военной службе. Война на Востоке внесла свои коррективы. Девушки не смогли оставаться дома, когда в боях за свою землю, независимость государства погибали их мужья, сыновья, друзья", - сказано в сообщении.

По данным Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины сейчас в армии 27 074 женщин-военнослужащих, из них 949 - старшие офицеры. Для сравнения, в прошлом году в армии проходили службу 24897, в 2017-м - более 23 000, а в 2008 году их было всего 1800.

Статус участника боевых действий за участие в АТО/ООС предоставлен 9916 женщинам, 166 женщин-военнослужащих в период с 2014 года отмечены государственными наградами Украины.

Вместе с тем в ведомстве отмечают, что во время проведения АТО/ООС погибли 7 женщин-военнослужащих.

Напомним, сегодня ночью во время выполнения боевого задания на Донбассе погиб служащий ООС.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Зеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в УкраинеЗеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в Украине
Трамп отправил Джона Болтона в отставку (обновлено)Трамп отправил Джона Болтона в отставку (обновлено)
Чиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня городаЧиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня города
Депутат горсовета Чернигова сбил человека на пешеходном переходеДепутат горсовета Чернигова сбил человека на пешеходном переходе
В Донецкой области три добровольческие подразделения добровольно передали вооружение НацполицииВ Донецкой области три добровольческие подразделения добровольно передали вооружение Нацполиции
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия ускорила предоставление гражданства жителям оккупированного Донбасса, - МинобороныРоSSия ускорила предоставление гражданства жителям оккупированного Донбасса, - Минобороны
На Донбассе сейчас нет условий для проведения выборов, - ЛайчакНа Донбассе сейчас нет условий для проведения выборов, - Лайчак
На Донбассе ранен украинский военнослужащийНа Донбассе ранен украинский военнослужащий
Сенцов не заметил больших изменений в Украине за пять летСенцов не заметил больших изменений в Украине за пять лет
Министр обороны и глава Генштаба посетили около 10 передовых позиций на линии столкновения на ДонбассеМинистр обороны и глава Генштаба посетили около 10 передовых позиций на линии столкновения на Донбассе
Гончарук: в Украине последний раз планировали госбюджет на один годГончарук: в Украине последний раз планировали госбюджет на один год
Die Welt: спецслужбы Турции с 2016 года похитили 31 человека, в том числе в УкраинеDie Welt: спецслужбы Турции с 2016 года похитили 31 человека, в том числе в Украине
Зеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в УкраинеЗеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в Украине
Умер боец ВСУ, раненый на Донбассе 10 сентябряУмер боец ВСУ, раненый на Донбассе 10 сентября
Пристайко: выборов "под дулами автоматов" на Донбассе не будетПристайко: выборов "под дулами автоматов" на Донбассе не будет
Последние новости
Подгружаем последние новости