За независимость новой ЦИК будет нести ответственность нынешняя власть, - посольство США

Посольство поздравило предыдущий состав ЦИК с проведением исторических достоверных выборов.

За независимость новой ЦИК будет нести ответственность нынешняя власть, - посольство США
Фото: Сергей Нужненко

За то, чтобы новая Центральная избирательная комиссия была независимой и непредвзятой будет отвечать нынешняя власть. Об этом заявило посольство США у себя в твиттере.

Новая власть, действуя в рамках закона, изменяя ее состав, теперь несет ответственность за то, чтобы эта важная организация сохраняла свою независимость и непредвзятость в глазах украинского народа", - сказано в заявлении посольства.

Кроме того, посольство поздравило ЦИК ее главу с непредвзятым и успешным проведением исторических достоверных, хорошо организованных президентских и парламентских выборов 2019 года.

Кроме того, посольство выразило надежду, что опытные профессиональные сотрудники ЦИКа будут продолжать работать для поддержки успеха Украины как демократии.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада распустила Центральную избирательную комиссию.

В тот же день глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил, что у партии уже есть 35 кандидатов на новый состав ЦИК.

14 сентября источник LB.ua в партии "Слуг" сообщал, что главой ЦИК могут стать депутаты от "Слуги народа" Вадим Галайчук или Алина Загоруйко. Не смотря на это, окончательного списка членов комиссии еще нет.



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