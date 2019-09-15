Судья Арсирий сообщил о давлении со стороны юриста Филарета

Судья принял решение о давлении сразу после запрета регистрационных действий в отношении УПЦ КП.

Судья Арсирий сообщил о давлении со стороны юриста Филарета
Павло Вовк(зліва) и новопризначений член ССУ Руслан Арсирій
Фото: sud.ua

Судья Окружного административного суда Киева Руслан Арсирий подал заявления в Высший совет правосудия и Генеральную прокуратуру с сообщением о вмешательстве юристов УПЦ КП в процесс осуществления правосудия. Соответствующие решение опубликовано в Едином реестре судебных решений от 11 сентября.

Арсирий рассматривает дело по иску со стороны бывшего главы УПЦ КП против Министерства культуры.

"Мною... направлены заявления в Высший совет правосудия и Генеральную прокуратуру Украины с сообщением о вмешательстве (речь идет о Ткаченко Н.А.) в процесс отправления правосудия в рамках дела №640/11678/19.

Поскольку (Ткаченко) находится в трудовых отношениях с истцом и одновременно является лицом, которое вмешивается в процесс осуществления правосудия по этому делу, считаю, что не могу участвовать в рассмотрении этого дела, поскольку указанные обстоятельства в дальнейшем могут привести к осложнению рассмотрения дела и разрешению спора по существу, поскольку полное, всестороннее и обстоятельное выяснение обстоятельств дела возможно лишь при условии взаимного доверия и уважения при коммуникации между судом и участниками дела".

Таким образом, судья Арсирий взял самоотвод по данному иску. Дело будет передано на повторное распределение.

К слову, в тот же день - 11 сентября - судья Арсирий запретил проводить любые регистрационные действия в отношении религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата" и ее имущества. Это решение было принято в рамках обеспечительного иска.

УПЦ КП пытается добиться признания противоправным и отмены приказа Минкультуры №54 от 30 января 2019 года в части, где говорится об уставе церкви.

Напомним, что УПЦ КП должна была прекратить существование в связи с созданием поместной Православной церкви Украины.

Однако 20 июня 2019 года "собор" УПЦ Киевского патриархата, созванный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом, отменил решение о роспуске Киевского патриархата и отказался от Томоса об автокефалии. После этого Православная церковь Украины отобрала у Филарета Киевскую патриархию.

После этого УПЦ КП обратилась в суд с требованием отменить ликвидацию патриархата.

4 сентября 2019 года ОАСК запретил ликвидатору УПЦ КП совершать действия по управлению и распоряжению имуществом церкви.

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