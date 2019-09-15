Гончарук: в Украине последний раз планировали госбюджет на один год

В 2021 году проект бюджета будет содержать планы на три года.

Гончарук: в Украине последний раз планировали госбюджет на один год
Фото: Lb.ua

Государственный бюджет-2021 год будет предусматривать планирование на три года. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства, передает УНН.

"Когда мы будем подавать бюджет на 2021 год, то он уже будет базироваться на новом документе, который будет называться бюджетная декларация и будет предусматривать планирование на три года. Поэтому в этом году мы последний раз планируем [бюджет] на год вперед. В следующем году это планирование должно быть сначала среднесрочное, должны посмотреть на три года вперед, как это делают нормальные страны ... А после этого будем говорить, как в этих пределах трехлетних планов мы видим прохождения следующего года", - сказал Гончарук.

Напомним, в воскресенье Кабмин утвердил проект госбюджета на 2020 год. Он построен на прогнозе курса 28,2 за доллар.

Проект предусматривает доходы госбюджета (включая трансферты) на 1,079 трлн грн, расходы - 1,17 трлн, дефицит составит 2,09%. Расходы на нацбезопасность увеличены на 33,8 млрд грн и составят 245,8 млрд грн. Финансирование Пенсионного фонда - 172,6 млрд грн, субсидии - 47,6 млрд грн.

На развитие дорожной инфраструктуры предусмотрено 74,4 млрд грн. Расходы на поддержку энергетической независимости запланированы в 2 млрд грн.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Зеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в УкраинеЗеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в Украине
В "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с ДонбассаВ "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с Донбасса
Чиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня городаЧиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня города
Рада отказалась отменить действие советских законов на территории УкраиныРада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
РоSSия удерживает еще 110 граждан Украины, - ДенисоваРоSSия удерживает еще 110 граждан Украины, - Денисова
Блок рекламы


Похожие новости
Die Welt: спецслужбы Турции с 2016 года похитили 31 человека, в том числе в УкраинеDie Welt: спецслужбы Турции с 2016 года похитили 31 человека, в том числе в Украине
Зеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в УкраинеЗеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в Украине
На Донбассе в пятницу восемь военных получили ранения, один из них - погибНа Донбассе в пятницу восемь военных получили ранения, один из них - погиб
Гончарук: я не планирую до конца жизни заниматься политикойГончарук: я не планирую до конца жизни заниматься политикой
Гончарук: Украина станет самой быстрорастущей экономикой мираГончарук: Украина станет самой быстрорастущей экономикой мира
США предоставили Украине оборудование для вещания на оккупированные территорииСША предоставили Украине оборудование для вещания на оккупированные территории
Коломойский: в Украине нет олигарховКоломойский: в Украине нет олигархов
Украина присоединитья к энергорынку Европы в 2025 году, - ГончарукУкраина присоединитья к энергорынку Европы в 2025 году, - Гончарук
Порошенко увидел в отстранении Геращенко от работы в Раде тенденцию к свертыванию демократии в УкраинеПорошенко увидел в отстранении Геращенко от работы в Раде тенденцию к свертыванию демократии в Украине
Госдеп США одобрил выделение Украине $141,5 миллиона на винтовки и гранатометыГосдеп США одобрил выделение Украине $141,5 миллиона на винтовки и гранатометы
Последние новости
Подгружаем последние новости