Вопрос не в "формате", а в позиции РоSSии, - Волкер

Работа по подготовке саммита в "нормандском формате" продолжается.

Вопрос не в "формате", а в позиции РоSSии, - Волкер
Фото: twitter

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил о подготовке встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Об этом Волкер заявил на брифинге в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу в Киеве.

"Мы последние пару недель пытаемся назначить встречу. Надеюсь, в скором времени это удастся", - цитирует спецпредставителя США Интерфакс-Украина.

Волкер уточнил, что в случае необходимости США могли бы также стать частью переговорного процесса, расширив "нормандский формат".

"Вопрос на самом деле не в формате. Мы поддерживаем "нормандский формат". Мы напрямую и часто общаемся с Францией, Германией, Украиной и у нас также есть канал двусторонней связи с Россией. Проблема в позиции РоSSии, которую они высказывают на таких встречах", - пояснил дипломат.

Напомним, 3 сентября советники лидеров "нормандской четверки" провели восьмичасовые переговоры в Берлине. 9 сентября Франция предложила провести встречу "нормандской четверки" в ближайшие дни в Париже.

10 сентября президент США Дональд Трамп заявил о готовности присоединиться к переговорам о мире в Украине, если это будет нужно их участникам.

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