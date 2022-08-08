Курт Волкер закликає посилити протидію російським гібридним операціям

В ході конвенційної війни Росії проти України російські гібридні операції залишаються поза фокусом уваги, тому необхідно виробити власну проактивну стратегію та посилити протидію таким гібридним активностям РФ .

Про це у коментарі Guildhall заявив Надзвичайний та Повноважний посол США Курт Волкер, інформує Апостроф .

"Передусім хотів би сказати, що ви маєте рацію (гібридні операції РФ залишаються поза фокусом під час війни), в Росії концепція війни повного спектру. Це не лише війна артилерій, те, що відбувається на півдні та сході, це війна економічна, війна проти українського експорту, проти енергетики України, це війна в інформаційному просторі, війна для поділу Європи зсередини, зокрема через блокування постачання енергоресурсів до Європи, це те, що вони намагаються робити у США . Росія проводить активність повного спектру", - заявив посол.

Надзвичайний і Повноважний посол США наголосив, що Україна та Захід також повинні мислити та діяти у форматі війни повного спектру, але ще не перебудували мислення відповідним чином.

"Я не бачу, що наше мислення вже приведене у відповідний стан, але ми маємо зробити це", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чи необхідно посилити протидію російським гібридним операціям, Курт Волкер відповів ствердно, наголосивши, що в цьому питанні потрібна проактивна стратегія.

"Так (ми маємо посилити нашу протидію гібридним операціям РФ), але не ганятися за кроликом у кожній норі. Я вважаю, що тут ми могли б мислити стратегічно – визначити, що для нас важливо і яка наша проактивна стратегія для досягнення наших цілей", - підсумував Надзвичайний і Повноважний посол США .