Путін не готовий до переговорів – Волкер

Спеціальний представник уряду США з питань України в 2017-2019 роках Курт Волкер заявив , що президент РФ Владімір Путін не готовий до мирних переговорів з Україною.

"Справді, звучать певні голоси про те, що треба проводити переговори. Раніше або пізніше. Але, думаю, адміністрація ясно заявила про те, що такі розмови треба припинити. І вона зазначила, що зараз не час для переговорів. Путін не готовий до переговорів", - наголосив Волкер.

За його словами, РФ повинна залишити всю територію України.

"Це умова, чітко визначена для переговорів. Так само, як і виплата репарацій, притягнення до відповідальності всіх, хто скоював воєнні злочини, тощо", - додав він.