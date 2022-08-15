Волкер розповів, чи може Україна втратити підтримку США після проміжних виборів

Він також анонсував новий великий пакет військової допомоги, інформує ZN.ua.

Волкер розповів, чи може Україна втратити підтримку США після проміжних виборів

Колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України, почесний співробітник Центру аналізу європейської політики Курт Волкер переконує, що навіть якщо на наступних проміжних виборах до Конгресу та Сенату переможуть республіканці, це ніяк не вплине на підтримку України у протистоянні з РФ. Свою думку він пояснив під час інтерв'ю "Главкому".

За його словами, світ протягом наступних двох років бачитиме дуже потужну підтримку України від Штатів.

Волкер також зазначив, що якщо після проміжних виборів допомога Києву навряд чи зменшиться, то ситуація з президентськими дещо інша.

"Ще зарано передбачати, що станеться через два роки. А щодо середньострокових виборів незалежно від того, чи республіканці отримають більшість у Палаті представників, чи в Сенаті, 80% республіканців і демократів в обох палатах твердо підтримують Україну. І, мабуть, скоро ми побачимо ще один пакет допомоги, який буде схожим за своїми масштабами до того, що ми мали цього року", – висловив переконання він.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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