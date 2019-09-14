Разумков отрицает связь между роспуском ЦИК и планами провести выборы в ОРДЛО

Спикер уверен, что местные выборы на Донбассе должны проходить по законам Украины.

Разумков отрицает связь между роспуском ЦИК и планами провести выборы в ОРДЛО
Фото: Макс Левин

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отрицает связь между роспуском Центральной избирательной комиссии и планами провести выборы в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом он сказал в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии.

"Никак не связано с местными выборами. Я уверен, что вчера Пристайко объяснял свою позицию", - сказал Разумков.

"Понятно, что выборы на территории Украины должны происходить по законам Украины", - добавил спикер парламента.

Напомним, 13 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести следующие местные выборы не только на контролируемой территории, но и на оккупированном Донбассе.

Бывший президент Петр Порошенко заявил, что "неожиданная замена комиссии может быть связана именно с этим".

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